BORSA İSTANBUL'DA GONG TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ İÇİN ÇALDI 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

Borsa İstanbul\'da Trabzon Liman İşletmeciliği\'nin halka arzı nedeniyle gong töreni yapıldı. Törene Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de katıldı.

Albayrak Grubunun işletme hakkına sahip olduğu Trabzon Liman İşletmeciliği\'nin gong törenine Bakan Özlü\'nün yanı sıra Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Albayrak Grubu Ceo\'su Ömer Bolat, Trabzon Liman İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Albayrak, Trabzon Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Muzaffer Ermiş katıldı. Katılımcılar törende hep birlikte gong çaldı.

Gong törenin ardından bir konuşma yapan Bakan Özlü, Zeytin Dalı operasyonunda şehit olan askerleri hatırlatarak “Teröristlere karşı mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızdan şahadet mertebesine eren Musa Özalkan, Oğuz Kaan Usta, Mehmet Muratdağı\'na Allah\'tan rahmet diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne, kahraman silahlı kuvvetlerimize muvaffakiyetler diliyorum\" dedi.

\"80 MİLYON VATANDAŞIMIZIN GELECEĞİNİ SIRTLIYOR\"

Bakan Özlü, “Limanlarımız bizim göz bebeğimizdir. Dış ticaretimizin ve ihracatımızın temel dayanağı limanlarımızdır. 2017 yılında 392 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaştık. Bunun çok önemli bir payını deniz yoluyla gerçekleştiriyoruz. 1980 yılında deniz yoluyla 23 milyon ton ticari yük taşırken, bugün 400 milyon ton yük taşıyoruz. Denizlerimiz ve limanlarımız sadece mallarımızı, yüklerimizi, ürünlerimizi değil, 80 milyon vatandaşımızın geleceğini sırtlıyor. Denizlere hakim olmak demek ticarete hakim olmak demektir. Denizlere sadece askeri güçle, askeri alanda hakim olunamaz. Limanlarla, gemilerle, ticaretle hakim olunur\" diye konuştu.

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- Gong töreninden detaylar

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