Borsa İstanbul'da ‘genel müdür’ bilmecesi

Borsa İstanbul Genel Müdürü Osman Saraç'ın 8 Şubat itibarıyla görevinden ayrıldığı bilgisi Borsa İstanbul'un internet sitesinde yer aldı.

Ancak kısa süre sonra bu bilgi internet sitesinden kaldırıldı ve "Osman Saraç göreve devam ediyor" açıklaması yapıldı.

Kimdir?

1998 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Maliye Bakanlığı’nda Maliye Müfettişi olarak iş hayatına başladı. 2005 yılında İstanbul Altın Borsası Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2006’da İstanbul Altın Borsası Başkanlık görevini devraldı. Görev yaptığı sürede Altın Borsası ile ilgili önemli adımlar attı. 2013 yılında İstanbul Altın Borsası Başkanlığı görevini bırakan Osman Saraç, Alnus Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi ve YMM.