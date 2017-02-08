T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Borsa İstanbul'da ‘genel müdür’ bilmecesi

Osman Saraç, Nisan 2016'da BİST Genel Müdürlüğü görevini devralmıştı

08 Şubat 2017 20:31

Borsa İstanbul Genel Müdürü Osman Saraç'ın 8 Şubat itibarıyla görevinden ayrıldığı bilgisi Borsa İstanbul'un internet sitesinde yer aldı.

Ancak kısa süre sonra bu bilgi internet sitesinden kaldırıldı ve "Osman Saraç göreve devam ediyor" açıklaması yapıldı.

Kimdir?

1998 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Maliye Bakanlığı’nda Maliye Müfettişi olarak iş hayatına başladı. 2005 yılında İstanbul Altın Borsası Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2006’da İstanbul Altın Borsası Başkanlık görevini devraldı. Görev yaptığı sürede Altın Borsası ile ilgili önemli adımlar attı. 2013 yılında İstanbul Altın Borsası Başkanlığı görevini bırakan Osman Saraç, Alnus Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi ve YMM.

ETİKETLER

osman saraçbistborsa istanbulkimdir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24