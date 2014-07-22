Borsada arıza işlemleri durdurdu

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik bir arıza nedeniyle BİST'te 09.53 itibari ile işlemler durdu.

BIST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada “VİOP’ta Pay Vadeli İşlem ve Pay Opsiyon Pazarları Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlemlerin durdurulmasına bağlı olaraktan geçici olarak durdurulmuştur” denildi.

“Sorunun çözümüne ilişkin teknik çalışmalar hala devam etmektedir” denen açıklamada “Şu anda herhangi bir emir girişi veya işlem yapılamamaktadır” bilgisi verildi.

Arızanın giderilmesinin ardından borsada işlemler yeniden başladı.