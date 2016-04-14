Borsa İstanbul'da 4 yönetici görevlerinden ayrıldı

Borsa İstanbul’da genel müdür yardımcısı Hüseyin Zafer, genel müdür yardımcısı Adnan Metin, denetim ve gözetim kurulu başkanı Ali Şir Yardım ve hukuk başmüşaviri İltem Dokurlar görevlerinden ayrıldı. Borsa İstanbul, görevden ayrılan yöneticilerin yerine gelecek kişilerin ilerleyen dönemde paylaşılacağını bildirdi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Borsa İstanbul’da Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Zafer, Genel Müdür Yardımcısı Adnan Metin, Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanı Ali Şir Yardım ve Hukuk Başmüşaviri İltem Dokurlar görevlerinden ayrılmışlardır. Kendilerine başarılar dileriz.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından üst yönetime gelecek isimler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır."

1 Nisan’da Borsa İstanbul genel kurulunda oybirliğiyle verilen karara göre, Himmet Karadağ Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmişti.