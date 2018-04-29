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BBC Türkçe

Borsa İstanbul'a operasyon: 102 kişi için gözaltı kararı

Borsa İstanbul'daki Gülen yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda 102 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 57 kişi gözaltına alındı. Kapatılan eğitim kurumlarının çalışanlarına yönelik başlatılan bir diğer soruşturma kapsamında da 16 kişi gözaltı

29 Nisan 2018 20:30

Borsa İstanbul'daki Fethullah Gülen yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda 102 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Anadolu Ajansı'na (AA) göre bu sabah İstanbul merkezli 6 ilde başlatılan operasyonlarda 57 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Giresun, Balıkesir, Kayseri, Bursa ve Ankara'da gözaltına alındı.

AA, toplam 110 adrese baskın düzenlendiğini, şüphelilerin ByLock yazılımı kullandığının belirlendiğini yazdı.

Öte yandan Gülen yapılanmasıyla ilişkili olduğu belirtilen ve kanun hükmünde kararnamelerle kapatılan eğitim kurumlarında çalışanlara yönelik başlatılan bir diğer operasyonda da 16 kişi gözaltına alındı.

12 ilde yürütülen operasyonda 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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