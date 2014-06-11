Borsa İstanbul'a IŞİD darbesi

IŞİD'in Musul'daki Türk Konsolusluğu'na girdiği haberleri ikinci seansta BİST 100'de çok sert düşüşe yol açtı. Borsa İstanbul 100 Endeksi'nde kayıp ikinci seansta yüzde 3'ü aştı. 80 binin altına gerileyen endeks 79 bin 45 puana geriledi. Dolar 2.10 TL'nin üstüne çıktı.

Borsa, siyasi gerilimin artması ve kurda yaşanan yükselişle sert satış yedi. Tüm dünya borsalarının Irak'taki gelişmelerle sert düştüğü günde Türk hisseleri de sert değer kaybı yaşadı. İstanbul Borsası'ndaki düşüşün en temel sebebinin, Irak'ın bir çok bölgesinde etkinlik sağlayan IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti) faaliyetleri gösteriliyor.