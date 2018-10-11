Borsa İstanbul, yükselişle başladığı günü kayıpla kapattı

Güne yüzde 0.35 yükselişle 97.070 puandan başlayan ve 97.168,89 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,37 değer kaybederek 94.440,69 puandan tamamladı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 15,483.35$ seviyesinde bulunuyor.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.291,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 3 tanesi günü yükselişle tamamlarken 52 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,45 holding endeksi ise %1,59 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,20 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,79 ile ulaştırma oldu.

Yarın veri akışı yoğun

12 Ekim’deki kritik Brunson davası öncesinde yarın yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD’de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini haftanın geri kalanında, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.500 seviyesi direnç, 93.700 puan destek konumunda.

Cari işlemler açığı, temmuz ayında 1 milyar 751 milyon dolar, 12 aylıkta ise 54 milyar 560 milyon dolar olmuştu.

Türk Lirası dolar karşısında gelişen ülke paralarına paralel gün içi yüzde 0.75 değer kazanırken gösterge tahvil faizinde yüzde 27 seviyesi test edildi. Kredi Risk Swap’ı olan CDS’ler ise 419,44 seviyesinden fiyatlanmaya devam ediyor.