Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyelerinin 'huzur hakkı'na yüzde 33 zam: 24 bin lira oldu

Borsa İstanbul'un dün yapılan Genel Kurul toplantısında, Türkiye Varlık Fonu'nu temsilen yönetime giren Ahmet Ali el-Hammadi'nin teklifiyle üyelerin aldığı 'huzur hakkı'na yüzde 33 zam yapıldı.18 bin lira olan huzur hakkı yüzde 33 artışla 24 bin liraya çıkmış oldu.

Borsa İstanbul'da dün Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Hakan Atilla'nın istifası ile boşalan genel müdürlük koltuğuna Korkmaz Enes Ergun seçildi. Genel Kurul'da Borsa İstanbul'un yönetim kadrosunda değişiklikler de yapıldı. Türkiye Varlık Fonu eski başkanı Zafer Sönmez, Borsa İstanbul yönetiminden çıkarılırken, yerine Borsa İstanbul'un yüzde 10'unu satın alan Katar Yatırım Otoritesi'ni temsilen Ahmed Ali el-Hammadi getirildi. Erişah Arıcan ise Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürecek.

'Huzur hakkı'na yüzde 33'lük zam

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, dün gerçekleştirilen toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ödenecek ücretler yeniden belirlendi. Yönetime giren Ahmet Ali el-Hammadi'nin teklifiyle Yönetim Kurulu Başkanı'na ödenen huzur hakkı 24 bin TL'de kalırken, üyelerin aldığı 18 bin TL huzur hakkı yüzde 33 artırılarak 24 bin TL'ye çıkarıldı.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu, geçen yıl gerçekleştirdiği toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan'a aylık 24 bin TL ödenmesini kararlaştırılmıştı. Aralarında eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da bulunduğu yönetim kurulu üyelerine ise 18 bin TL huzur hakkı verilmesi kararlaştırılmıştı.

Tamamı Borsa İstanbul tarafından ödenecek

Dün gerçekleştirilen toplantıda alınan kararda ayrıca özel araç tahsisi, görevle ilgili konularla yolculuk, seyahat, konaklama, harcırah, temsil ödeneği haklarından yararlanma imkanı, ayrıca bu kişilerin eşleri, çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları kimselerin Borsa İstanbul A.Ş personeli ile aynı şartlar dahilinde sağlık yardımlarından yararlandırılması gibi haklar tanınırken; Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin birden fazla işverenden ücret alması dolayısıyla gelir vergisi beyannamesi vermeleri durumunda ilave verginin Borsa İstanbul A.Ş tarafından ödenmesi ve devlet memuru olunması durumunda ise hesaplanan ilave verginin tamamının Borsa İstanbul A.Ş tarafından ödenmesi de kabul edildi.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nda kimler var? Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığı'nu Erişah Arıcan yürütmeye devam edecek. BİST'in yönetim kurulunda bulunan isimler ise şöyle; Korkmaz Ergun

Fahrettin Altun

Yunus Arıncı

Metin KıratlıI

Işınsu Kestelli

Ahmed Ali Al-Hammadi

Cem Demiroğlu

Tevfik Eraslan

*Huzur hakkı, sorumluluk ve yükümlülükler sebebiyle karşılaşılabilecek riskleri azalmak amacıyla belirlenmiş maddi karşılıktır.