Borsa İstanbul: Yazılım sorunu yaşandı, siber saldırı söz konusu değil

Borsa İstanbul, bugün işlemlerin durdurulmasının yazılım sorunundan kaynaklandığını açıkladı. Siber saldırı yaşanmadığı belirtilen açıklamada, “İleriye dönük olarak gereken tedbirlerin alınmaya devam edilecek” ifadelerine yer verildi.

Borsa İstanbul, işlemlerin bir süre durdurulması hakkında yazılı açıklama yaptı. “Sorun BISTECH platformu içindeki bazı verilerin temsilci ekranı ve veri yayın kuruluşlarına aktarımında yaşanmış olup, herhangi bir siber saldırı söz konusu olmamıştır” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sistem yönetiminde en önemli konunun risk yönetimi süreçleri ve her yeni teknik sorunun yeni bir tedbir protokolü ile sonuçlanması gerektiği pratiğidir. Böylelikle bugün yaşanılan problem kurumsal hafızada risk yönetim süreç ve protokollerinde yerini almıştır.

Bugün yaşanılana benzer problemlerin küresel Borsalarda zaman zaman oluşabildiği değerlendirildiğinde ileriye dönük olarak gereken tedbirlerin alınmaya devam edileceği kamuoyuna saygıyla duyurulur.”