Borsa İstanbul: Yazılım sorunu yaşandı, siber saldırı söz konusu değil

İstanbul, 26 Eylül (DHA) - Borsa İstanbul, bugün işlemlerin bir süre \"yazılımsal sorun nedeniyle\" kesildiğini, \"herhangi bir siber saldırı\"nın söz konusu olmadığını açıkladı.

Borsa İstanbul\'dan yapılan açıklamada, \"Borsamız BISTECH İşlem Sisteminde saat 10:04’te yaşanan operasyonel ve yazılımsal sorun nedeniyle piyasalarımızda işlemler saat 10:32’de durdurulmuş, sorunun giderilmesinin ardından piyasalarımız aşağıda belirtilen saatlerde yeniden işleme açılmıştır.

- Pay Piyasası - 14:00

- Borçlanma Araçları Piyasası - 14:00

- Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası - 14:00

- Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası - 14:25\"

Bu kapsamda, Kamuyu Aydınlatma Platformu\'nda konu ile ilgili sürece ilişkin açıklamalar yapıldığı da anımsatılan açıklamada şöyle denildi:

\"Sorun BISTECH platformu içindeki bazı verilerin temsilci ekranı ve veri yayın kuruluşlarına aktarımında yaşanmış olup, herhangi bir siber saldırı söz konusu olmamıştır.

\"Sistem yönetiminde en önemli konunun risk yönetimi süreçleri ve her yeni teknik sorunun yeni bir tedbir protokolü ile sonuçlanması gerektiği pratiğidir. Böylelikle bugün yaşanılan problem kurumsal hafızada risk yönetim süreç ve protokollerinde yerini almıştır.

\"Küresel Borsacılık faaliyetlerinde sistem sürekliliği ‘uptime’ kavramı ile ifade edilmekte olup Borsamız bu ligde üst sıralarda yer almaktadır.

\"Bugün yaşanılana benzer problemlerin küresel Borsalarda zaman zaman oluşabildiği değerlendirildiğinde ileriye dönük olarak gereken tedbirlerin alınmaya devam edileceği kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"