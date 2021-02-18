Borsa İstanbul'un kârı 2020'de yüzde 43 arttı

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'nın 2020 yılı değerlendirmesinde Borsa İstanbul'un net kârının yüzde 43 artışla 1,4 milyar TL'yi aştığı belirtildi. Atilla, "2020, Borsa İstanbul tarihinin performans açısından başarılı bir yılı oldu. Tüm piyasalarda en yüksek işlem hacimlerimize, en yüksek endeks değerlerimize ulaştık." ifadelerini kullandı. Atilla 2021 yılı için ise "yeni ürünler ve halka arzlarda büyüme yılı olacak" diye konuştu.

2020 yılını değerlendiren Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, 2020'yi bir “dayanıklılık testi” olarak nitelendirirken, “Geriye baktığımızda, zorlukların üstesinden geldiğimizi ve hedeflerimizi aştığımızı gururla söyleyebilirim. 2020, Borsa İstanbul tarihinin performans açısından başarılı bir yılı oldu. Tüm piyasalarda en yüksek işlem hacimlerimize, en yüksek endeks değerlerimize ulaştık" dedi.

Bloomberg HT'nin haberine göre; Borsa İstanbul’un faaliyet gelirleri, 2,5 milyar TL’ye ulaşırken, net kâr ise geçen yıla göre yüzde 43 artış göstererek 1,4 milyar TL’yi aştı. Bu sonuçlarla Borsa İstanbul, tarihinde yeni bir rekora daha imza attı. Borsa’nın solo net kârı ise bir önceki yıla göre yüzde 127 düzeyinde artış gösterdi.

Yatırımcı sayısı 2 milyona ulaştı

Geçtiğimiz yıl içerisinde Borsa İstanbul’un yatırımcı sayısının yüzde 64 artarak 2 milyona ulaştığını aktaran Atilla, “Yeni yatırımcılarımızın bilinçlendirilmesi adına hazırladığımız tanıtıcı ve bilgilendirici içerikleri ve rehberleri sosyal medyanın gücünü de kullanarak milyonlarca kullanıcıya ulaştırdık. Bu değişimi yönetirken iş sürekliliğinde kesintisiz hizmet verebilmek için önlemler aldık, piyasaları erişilebilir kılacak ve özellikle bireysel yatırımcıyı koruyacak düzenlemeler yaptık” diye konuştu.