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Ekonomi

Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı

Borsa İstanbul'da toplam işlem hacmi 7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti

26 Ocak 2018 22:03

Borsa İstanbul, haftayı tarihi rekorla kapadı. Yüzde 1,77 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 120.701,92 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2.097,87 puan artarken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,13, holding endeksi de yüzde 1,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımların etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 120.701,92 puana kadar çıktı ve günü de bu seviyeden tamamladı.

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı bu yılın ilk enflasyon raporu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve ABD ocak ayı istihdam raporunun takip edileceğini belirterek, küresel piyasalarda, ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliğin devam etmesi durumunda endeksin yükseliş eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi.

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