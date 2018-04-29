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BBC Türkçe

Borsa İstanbul tarihi rekorunu kırdı: BIST 100 endeksi ilk defa 100 bini gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ilk defa 100 bin puanın üzerine çıkarak tarihi rekorunu kırdı. Pazartesi günü Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde büyüdüğünün açıklanması Türk varlıklarında olumlu bir hava yarat

29 Nisan 2018 20:30

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ilk defa 100 bin puanın üzerine çıkarak tarihi rekorunu kırdı.

BIST 100 endeksi, Pazartesi gününü yüzde 0,50 yükselişle 99 bin 442 puandan kapatarak bir rekorla günü sonlandırmıştı.

Endeks Salı gününe ise yüzde 0,30 yükselişle 99 bin 742 puandan başladı.

BIST 100 endeksi, TSİ yaklaşık 10:10'da 100 bin puan seviyesinin üzerine çıkarak tarihi rekorunu kırdı.

Pazartesi günü açıklanan Türkiye ekonomisinin birinci çeyrek büyüme rakamı, beklentilerin üzerinde gelerek Türk varlıklarında olumlu bir hava yaratmıştı.

Türkiye'de gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5 artmıştı.

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