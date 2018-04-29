Borsa İstanbul tarihi rekorunu kırdı: BIST 100 endeksi ilk defa 100 bini gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ilk defa 100 bin puanın üzerine çıkarak tarihi rekorunu kırdı.
BIST 100 endeksi, Pazartesi gününü yüzde 0,50 yükselişle 99 bin 442 puandan kapatarak bir rekorla günü sonlandırmıştı.
Endeks Salı gününe ise yüzde 0,30 yükselişle 99 bin 742 puandan başladı.
BIST 100 endeksi, TSİ yaklaşık 10:10'da 100 bin puan seviyesinin üzerine çıkarak tarihi rekorunu kırdı.
Pazartesi günü açıklanan Türkiye ekonomisinin birinci çeyrek büyüme rakamı, beklentilerin üzerinde gelerek Türk varlıklarında olumlu bir hava yaratmıştı.
Türkiye'de gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5 artmıştı.