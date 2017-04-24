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Ekonomi

Borsa İstanbul, tarihi rekoru kırdı

Analistler, Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin bu rekorda en önemli faktör olduğunu söylüyor

24 Nisan 2017 17:42

Borsa İstanbul'da BIST 100  endeksi, yükselişini yeni haftaya da taşıdı ve rekor seviyeye yükseldi. Günün ilk yarısında yüzde 0,91 değer kazanarak araya 93.269,06 puandan giren Borsa daha sonra 93.400'ü de aştı ve tarihi zirveyi test etti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre analistler, Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, kesin olmayan sonuçlara göre piyasa dostu olarak bilinen Emmanuel Macron'un, Marine Le Pen'in önünde olmasının, küresel piyasalarda yatırımcıların risk iştahını artıran en önemli faktör olduğunu kaydetti.

Bu gelişmeyle Avrupa Borsalarında yüzde 4'ü aşan yükselişlerin görüldüğünü dile getiren analistler, doların da diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybettiğini ifade etti.

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