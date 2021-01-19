Borsa İstanbul rekor tazeledi

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,79 puan ve yüzde 0,82 artarak 1.569,56 puanla rekor seviyeye çıktı. Açılışın ardından yükseliş devam ederken rekor seviyeler 1.575 puana taşındı. Uzmanlar endekste 1.600 puana doğru alımların devam edebileceği ön görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93 ve holding endeksi yüzde 0,70 yükseliş kaydetti. Açılışta tüm sektör endeksleri artarken, en fazla kazandıran yüzde 1,71 ile turizm oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,12 değer kazancıyla 1.556,77 puandan tamamladı.