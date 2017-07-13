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Ekonomi

Borsa İstanbul rekor tazeledi

Borsa İstanbul, dün kırdığı kapanış rekorunu bugün yeniledi. Borsa günü, 104 bin 204 puanla kapattı

13 Temmuz 2017 22:10

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi’ndeki yaşanan yükseliş, yabancı alımlarla devam ediyor. Endeks, dünkü kapanış rekorunun ardından bugün yeni bir rekor daha kırdı.

Yüzde 0.39 yükselen BİST 100 Endeksi, günü 104 bin 210 puanla tamamladı. Endeksi bugün 104 bin 915 puana kadar çıkarak “gün içi rekorunu” da tazeledi. Bugünkü artışlarla BİST 100 Endeksi’nde yıl başından bu yana artış yüzde 33.3’ü buldu.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen’ın, faiz artışında “ihtiyatlı bir politika izleneceği” mesajının ardından düşüş yaşayan ABD Doları, 3.57 liradan başladığı yeni günde bu düzeylerde hareket ederken; Euro da 4.07 – 4.08 lira aralığına çekildi. (DHA)

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