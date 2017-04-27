Borsa İstanbul rekor tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,7 artarak 95.146,07 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Borsa dün 95 binin altında kapanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni açıkladığı vergi indirimi planının herhangi bir sürpriz içermemesiyle uluslararası piyasalarda dolarda önemli bir hareket görülmedi. Doların altı büyük para birimi karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi yüzde 0.2 düşüşle 98.844 oldu.

Avrupa Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası (AMB), faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi.

AMB'nin bugünkü toplantısının ardından, faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesi kararı verildi. Analistlerde, AMB Para Politikası Kurulu'nun faiz oranını değiştirmeyeceğini tahmin ediyorlardı.

AMB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren mevduat oranını yüzde -0,40, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Piyasa beklentisi de mevduat ve marjinal faiz oranının değişmeyeceği yönündeydi.

Banka mevcut düşük faiz oranının uzun bir süre kalacağını bildirdi.

AMB, varlık alım programını daha önce açıkladığı gibi 80 milyar eurodan 60 milyar Euro'ya çekti.

BIST 100 endeksi ise yüzde 0,7 artarak 95.146,07 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.