Borsa İstanbul kısa vadeli ihtiyaçlar dışında kalan döviz varlıklarını TL'ye çevirdi

Borsa İstanbul, kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamını TL'ye çevirdiğini duyurdu.

Borsa İstanbul'dan dün yapılan açıklamada, döviz piyasalarında son dönemde yaşanan spekülatif hareketlere ilişkin Borsa İstanbul Grubu tarafından değerlendirmeler yapıldığı belirtilirek, "Türk Lirası'na olan güvenimizin ve desteğimizin bir göstergesi olarak, Borsamızın kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamı bugün itibariyle Türk Lirası'na çevrilmiştir" denildi.

Açıklamada kurumun döviz varlıklarına ilişkin bir tutar yer almadı.

Dolar/TL dün gece illikit piyasada yeni zirve olan 4.8450 seviyesini test ettikten sonra bu sabah saat 08.50'de 4.78 TL civarında seyrediyor.

Açıklamada ayrıca şirketlere orta ve uzun vadeli döviz ihtiyaçları için spot piyasalardan döviz almak yerine, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören döviz vadeli işlem ve opsiyonları dâhil her türlü risk yönetim araçlarını değerlendirmeleri tavsiye edildi.