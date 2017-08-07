T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Borsa İstanbul kapanış rekorunu yeniledi

BIST 100 endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününde yükselişini devam ettirerek kapanış rekorunu 109.781,13 puana taşıdı

07 Ağustos 2017 21:53

Borsa İstanbul'da BIST 100  endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününde yükselişini devam ettirerek, gün içinde gördüğü en yüksek seviye ve kapanış rekorlarını kırdı.

BIST 100  endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,14 ve 1.235,82 puan artarak kapanış rekorunu 109.781,13 puana taşırken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi yüzde 0,99 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 5,61 ile madencilik oldu.

Haftaya değer kazancıyla başlayan BIST 100  endeksi, gün boyu yükselişi eğilimini korudu ve 109.947,87 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bu seviyede gelen kar satışlarının karşılanması ile endeks 109.700 seviyesinin üzerinde dengelendi.

Analistler, küresel piyasalarda devam eden risk iştahının BIST 100 endeksinin yükseliş trendini desteklediğini belirtiyor. Öğleden sonra Avrupa Borsalarının genel olarak düşüşe geçtiğine, ABD pay piyasalarının ise yatay bir seyir izlediğine dikkati çeken analistler, yarın Borsa İstanbul'da gelmesi muhtemel kar satışlarının gücünün yön üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Analistler, yarın yurt içinde haziran ayı sanayi üretimi verisinin, yurt dışında ise Çin'de açıklanan dış ticaret verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin direnç, 108.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini dile getirdi.

 

ETİKETLER

borsa istanbulkapanışrekorekonomi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24