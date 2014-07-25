Borsa İstanbul haftayı yükselişle kapattı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftanın son işlem gününü 393,37 puanlık yükselişle 84.218,02 puandan tamamladı. Endeks böylece 31 Mayıs 2013 tarihinden bu yana ilk kez 84 bin puanın üzerinden kapandı.

bloomberght'nin haberine göre, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,47 değer kazandı, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi yüzde 0,33 arttı.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi haziran ayı dış ticaret açığının 7,8 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde açıklanması ve beş günlük hafta sonu ve bayram tatili öncesinde etkili olan kâr satışları ile gün içinde en düşük 83.426,34 puana kadar geriledi.

Satışların çok güçlü olmaması ile ikinci seansta küresel hisse senedi piyasalarındaki düşüşlere karşın yükseliş eğilimini devam ettiren BIST 100 endeksi, en yüksek 84.289,65 puanı gördü.