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Ekonomi

Borsa İstanbul haftayı düşüşle kapattı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, günü 1.713,97 puanlık düşüşle 73.494,06 puandan tamamladı.

10 Ekim 2014 21:47

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin faizlerin beklentilerden önce artırılabileceğine yönelik açıklamalarının negatif etkisi ile günü 1.713,97 puanlık düşüşle 73.494,06 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 2,28 değer kaybederken toplam işlem hacmi 2,7milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,03, holding endeksi yüzde 2,27 düşüş kaydederken, en fazla kaybettiren sektör endeksi ise yüzde 3,29 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Önceki gün Fed toplantı tutanaklarında, üyelerin yüksek seyreden dolar ve küresel büyümeye ilişkin endişeleri dile getirmesinden pozitif etkilenen piyasalar, dün akşam Fed üyelerinin faiz artırım sürecinin piyasa tahminlerinden önce başlayabileceği açıklamaları ile tersine döndü.

BIST 100 endeksi haftalık bazda önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,20 değer kaybederek son 24 haftanın en kötü kapanışını yaparken, 100 haftalık ortalamasının geçtiği 73.392 puan seviyesinin hemen üzerinde tutunması dikkati çekti.

 

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