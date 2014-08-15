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Ekonomi

Borsa İstanbul haftayı düşüşle kapattı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftanın son işlem gününü dünkü kapanışa göre 877,85 puanlık düşüşle 76.692,07 puandan kapattı

15 Ağustos 2014 21:21

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftanın son işlem gününü dünkü kapanışa göre 877,85 puanlık düşüşle 76.692,07 puandan kapattı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,13 değer kaybetti, toplam işlem hacmi 3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,58, holding endeksi yüzde 0,81 değer kaybetti.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde en yüksek 78.211,36 puanı gördükten sonra bu seviyeden gelen satışların etkisiyle en düşük 76.625,89 puanı gördü.

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