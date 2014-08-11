Borsa İstanbul haftayı düşüşle kapattı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, haftanın ilk işlem gününü cuma günkü kapanışa göre 1.928,16 puanlık düşüşle 77.271,25 puandan kapattı.

bloomberght'nin haberine göre, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 2,43 değer kaybetti, toplam işlem hacmi 4,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,56, holding endeksi yüzde 1,95 geriledi.

Yeni haftaya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın beklendiği gibi cumhurbaşkanı seçimini kazanması ve küresel piyasalardaki pozitif havanın etkisiyle yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, en yüksek 80.483,42 puanı gördü.

Analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 80.500 puan sınırından özellikle banka hisselerinde etkili olan satışlarla düşüşe geçen endeks, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in, Türkiye'de siyasi risklerin devam ettiğini ve gelişmelerin yakından izlendiğini belirttiği raporunun ardından en düşük 77.226,97 puana kadar geriledi.

Analistler, yeni Başbakanın kim olacağı belirsizliğinin piyasadaki toparlanmayı engellediğini, yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının da özellikle banka hisselerinde satış baskısına neden olduğunu ifade ediyor.

Yarın Hazine'nin düzenleyeceği 1 yıl vadeli tahvil ihalesi ile Almanya'da açıklanacak ZEW endekslerinin takip edileceğini belirten analistler, siyasi gelişmelerin ise endeksin yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiriyor.

Endeksin 77.000'nin üzerinde kalamaması halinde 75.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, 80.000 seviyesinin ise direnç olarak güçlendiğini kaydediyor.