Borsa İstanbul, haftanın ilk gününü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,18 değer kaybederek günü 1.349,11 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,48 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,06, holding endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,59 ile tekstil, deri, en çok kaybettiren ise yüzde 3,04 ile ulaştırma oldu.

Analistler, birçok ülkede yeniden artışa geçen COVID-19 vaka sayılarının olası kapanma ve bunun ekonomilere yansımalarına yönelik tedirginlikleri gündemde tuttuğunu belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydedildi.