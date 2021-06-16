Borsa İstanbul, günü yüzde 0,78 düşüşle kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,431 ve 1,444 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.78 düşüşle 1,431.31 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.99, BIST Mali Endeks yüzde 1.32, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.10 eksideydi.

Dövizler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını açıklayacağı yeni güne, Salı günü ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinin ardından yükseldikleri düzeylerde başladıktan sonra gün boyu bu düzeylerde hareket etti.

Analistlere göre, Türkiye'de politika faizinin yüzde 19 ile yüksek düzeyde bulunması, liranın daha çok değer yitirmesini sınırlandıran en önemli unsur olmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) erken saatlerde 384/388 düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 8.4981 lira ve en yüksek 8.5790 lirayı gördükten sonra, 8.53 – 8.54 lira aralığında,

- euro en düşük 10.3075 lira ve en yüksek 10.4101 lirayı gördükten sonra, 10.35 – 10.36 lira aralığında,

- sterlin en düşük 12.9966 lira ve en yüksek 12.0946 lirayı gördükten sonra 12.04 – 12.05 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.21101 - 1.21348 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21189 düzeyindeydi.

Hazine uluslararası sermaye piyasalarına yönelik 5 yıl vadeli kira sertifikası ihracında 2.5

milyar dolar borçlandı. Hazine'den yapılan açıklamada, kira oranının yüzde 5.125 (Mid Swap + 426.7 baz puan) olarak gerçekleştiği belirtildi. Açıklamaya göre, ihraç tutarı ise 22 Haziran'da Hazine hesaplarına girecek.

Açıklamaya göre, ihraca 200’den fazla yatırımcıdan, ihraç tutarının yaklaşık 4 katı talep geldi. Kira sertifikasının yüzde 54'ü Ortadoğu, yüzde 15'i Türkiye, yüzde 14'ü Birleşik Krallık, yüzde 8’i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 6’sı ABD ve yüzde 3’ü Asya’daki yatırımcılara satıldı.

Bu tahvil ihracıyla birlikte Hazine 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 6 milyar dolar tutarında finansman sağlamış oldu.

Hazine bugün ayrıca, doğrudan satış yöntemi ile 18 Haziran 2021 valörlü, 14 Haziran 2024 itfa tarihli olarak;

- 6 ayda bir yüzde 1.15 kupon ödemeli 5,305 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili,

- 6 ayda bir yüzde 1.15 kira ödemeli 10,142 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.