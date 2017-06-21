T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 yükselişle 99.390,12 puandan tamamladı

21 Haziran 2017 21:51

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 120,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti, holding endeksi ise yüzde 0,04 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,25 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,18 ile spor oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, gün boyu 98.700-99.700 bandı içinde dalgalı bir seyir izledi.

Analistler, dünya borsalarının genelinde yatay bir seyrin hakim olduğunu belirterek, veri gündeminin zayıf olması nedeniyle piyasalarda iç dinamiklerin öne çıktığını ve hisse bazlı hareketlerin görüldüğünü ifade etti.

Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güveni ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının da izlenmesi gerektiğini söyledi.

Analistler, dün ve bugün 3,55'i test eden dolar/TL'nin bugün öğleden sonra düşüşe geçtiğine dikkati çekerek, 3,53'ün altına gerileyen dolar/TL'nin düşüş eğilimini sürdürmesi durumunda pay piyasalarında alımların güçlenebileceğini tahmin etti.

BIST 100 endeksinin 100.000 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, olası düşüşlerde ise 98.500 ve 97.500 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

ETİKETLER

borsa istanbulekonomibist

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24