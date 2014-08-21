Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, günü 90,62 puanlık yükselişle 78.957,53 puandan tamamladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,41 yükseliş kaydederken günün en fazla kazandıran sektör endeksi yüzde 1,44 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Dün akşam açıklanan ve piyasada, küresel faizlerin tahminlerden önce artabileceğine ilişkin algının artmasına neden olan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının ardından bugüne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, ilk seansta gördüğü 78.654,14 puandan gelen alımlarla yükselişe geçti.

İkinci seansta genel olarak yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesine karşın küresel piyasalardaki pozitif seyir ve TL'deki değerlenmenin etkisiyle yükseliş isteğini korudu ve en yüksek 79.189,52 puanı gördü.

Analistler, endeksin 78.300 ve 77.500 seviyelerinin destek, 79.500 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu belirterek, yarın Jackson Hole'da konuşma yapacak ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in açıklamalarının ve yurt içinde siyasi gelişmelerin yön üzerinde belirleyici olacağını kaydediyor.