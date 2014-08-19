Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, günü banka hisselerinde yoğunlaşan alışlarla 1.933,79 puan yükselerek 79.275,88 puandan tamamladı.

Anadolu Ajansı'nın göre, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 2,50 değer kazanırken toplam işlem hacmi 4,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,65, holding endeksi yüzde 2,12 artış kaydederken, günün en fazla yükselen sektör endeksi ise, Kardemir Karabük Demir Çelik (D) hissesinin yüzde 6,22 yükselmesinin desteği ile yüzde 3,67 kazandıran metal ana sanayi oldu.

Güne pozitif başlayan Borsa İstanbul'da, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü Janine Dow'un AA Finans'a özel değerlendirmesinde Türkiye bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği açısından olası finansal şoklara karşı dirençli olduğunu ve Türkiye'nin 2014 yılına ilişkin büyüme beklentisini yüzde 2,7'ye yükselttiklerini belirtmesinin ardından alışların güçlenmesiyle BIST 100 endeksi 79.408,14 puana kadar yükseldi.

Öğleden sonra ABD'de açıklanan TÜFE ve konut başlangıçları verisinin beklentilerden iyi gelmesi ile Borsa İstanbul'da kar satışları görülse de özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan alışların gün boyu etkili olması ve yükseliş isteğinin korunması dikkati çekti.

Analistler, yarın ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 80.000 seviyesinin direnç, 78.000 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydediyor.