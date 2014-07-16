Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,26 değer kazanırken toplam işlem hacmi 3 milyar lira oldu.



Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,30, holding endeksi yüzde 0,89 arttı, en fazla yükselen sektör yüzde 2,67 ile metal ana sanayi oldu.

Güne artışla başlayan BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki pozitif havanın da desteğiyle güçlü direnç konumundaki 82.000 puanı aştı, 82.290,65 puana kadar yükseldi.

Yarın açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

