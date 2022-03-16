Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kazanarak 2.088,80 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,42 puan artarken, toplam işlem hacmi 26,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 0,66 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,05 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 3,54 ile spor oldu.

Fed'in faiz artırımına gitmesi bekleniyor

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmeleri öncesinde piyasalarda risk iştahının yüksek seyrettiğini söyledi.

Fed'in bu akşam 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılırken, karar metninde, gelecek dönemde normalleşme sürecinin hızı ve boyutunun nasıl seyredeceğine yönelik ipuçları aranacak. Yatırımcılar ayrıca, varlık alımlarının sonlandırılması ve bilanço küçültme ile ilgili izlenecek yol haritasına dair verilecek mesajları da takip edecek.

Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında bugün devam eden müzakerelere ilişkin haber akışının da yakından takip edildiğini aktaran analistler, emtia ve tahvil piyasalarındaki oynaklığın sürdüğüne işaret etti.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktardı.

Veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde enflasyonun öne çıkacağını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.130 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

TCMB, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.