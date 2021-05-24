Borsa İstanbul günü yatay kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,02 değer kazanarak günü 1.452,18 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,74 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,52 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,54 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Yarın yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları, Almanya'da büyüme ve ABD'de Tüketici Güven Endeksi öne çıkıyor.