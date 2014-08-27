Borsa İstanbul günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, günü dünkü kapanışa göre 286,88 puanlık düşüşle 80.467,40 puandan tamamladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,36 değer kaybederken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,68, holding endeksi yüzde 0,37 düşüş kaydederken, yüzde 1,89 ile günün en fazla kazandıran sektör endeksi ise, yüzde 5,92 yükseliş kaydeden Galatasaray Sportif AŞ'nin etkisiyle spor endeksi oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz oranlarına ilişkin kararlarının açıklanmasının ardından, BIST 100 endeksi kazançlarını geri verirken, döviz kurları üç haftanın en düşük seviyesini gördü, tahvil faizlerinde ise sınırlı yükselişler görüldü.

TCMB politika faizinin değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit tutmasına karşın faiz koridorunun üst bandını yüzde 12'den yüzde 11,25'e düşürdü. Kararların ardından döviz kurları düşüşe geçerken, BIST 100 endeksi en yüksek 81.195,78 puanı gördükten sonra etkili olan kar satışları ile kazançlarını geri vererek düşüşe geçti ve en düşük 80.241,65 puanı gördü.

Analistler, TCMB'nin son kararı ile enflasyon ile büyüme endişelerini birlikte gözettiğinin anlaşıldığını belirterek, kararın piyasalara çok önemli bir etkisi olmadığını, borsada günün ikinci yarısında kar satışlarının etkisini artırdığını kaydediyor.

Yarın yurt içinde yeni kabineye ilişkin haber ve açıklamaların, yurt dışında ise başta ABD 2. çeyrek GSYH olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinin 79.500 - 82.500 bandı içinde hareket edebileceğini tahmin ediyor.