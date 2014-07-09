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Ekonomi

Borsa İstanbul günü 168 puan artışla kapattı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi günü dünkü kapanışa göre 168 puanlık yükselişle 79.458,79 puandan kapattı

09 Temmuz 2014 20:55

BIST 100 endeksi günü dünkü kapanışa göre 168 puanlık yükselişle 79.458,79 puandan kapattı.

bloomberght'nin haberine göre, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,21 değer kazandı, toplam işlem hacmi milyar 2,6 lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,44 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti.

Güne artışla başlayan BIST 100 endeksi son iki haftanın en yüksek seviyesi olan 79.777,93 puanı gördükten sonra gün boyu 79.500 seviyelerinde yatay bir seyir izledi.

Analistler, yurt içi piyasalarda pozitif hava etkili olmasına karşın yurt içi ve yurt dışında veri takviminin zayıf olması nedeniyle yükselişin sınırlı kaldığını ifade ediyor.

Bu akşam saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirten analistler, tutanaklarda Fed'in faiz artırım süreci ile ilgili ipuçlarının aranacağını kaydediyor.

Analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinin 80.000 ve 80.500 seviyelerinin direnç, düşüşlerde ise 78.700 ve 77.500 seviyelerinin destek olarak izleneceğini aktarıyor.

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