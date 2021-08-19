Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun: Şirketlerin döviz riskini yönetebilmeleri için üzerinde çalıştığımız yeni finansal ürün son aşamada

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, şirketlerin döviz riskini yönetebilmeleri için, yeni bir finansal ürün üzerinde çalışmaların son aşamada olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul’un gongu bugün Girişim Elektrik için çaldı. Yıldız Pazar'da GESAN koduyla işlem görmeye başlayan şirketin payları, yüzde 10 değer kazanarak 18,70 TL ile tavandan işlem gördü.

Dünya'nın haberine göre Ergun törende yaptığı konuşmada, şirketler için birçok finansal ürün sunduklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bunlardan en önemlisi, döviz riskini hedge edebilecekleri finansal ürünlerimizdir. Halihazırda şirketler, borsamızda nakdi uzlaşmalı döviz vadeli işlem sözleşmelerini ve opsiyonlarını kullanabilmektedirler. Bu finansal ürüne ek olarak, şirketlerin döviz riskini yönetebilmeleri için, yeni bir finansal ürün, yeni hedge mekanizması üzerinde çalıştığımızı ifade etmek istiyorum. Çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Çalışmalarımız yakında tamamlandığında, bu yeni finansal ürünümüzün detaylarını duyuracağız.

Yakında detaylarını duyuracağımız bu yeni finansal ürünümüzle, başta reel sektör şirketleri ve dış ticaret şirketleri olmak üzere şirketler, faaliyetleri gereği bilançosunda taşıdıkları döviz riskini, daha rekabetçi, güvenli ve şeffaf bir şekilde yönetebilecekler.”

Girişim Elektirik'te, yaklaşık 43 bin yatırımcıya yapılan 460 milyon TL değerinde satışla başarılı bir halka arz gerçekleştiğini söyleyen Ergun, "Bu halka arzda, emeği geçen herkese, Girişim Elektriğin yönetici ve çalışanlarını, Oyak Yatırımın yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Girişim Elektriğe Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum" dedi.