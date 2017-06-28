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Ekonomi

Borsa İstanbul Endeksi tüm zamanların rekorunu kırdı

Borsa İstanbul Endeksi, 100 bin 617 puana ulaştı

28 Haziran 2017 21:20

Borsa İstanbul (BİST 100) Endeksi, 100 bin 617 puan ile tüm zamanların rekor düzeyinden kapandı.

BIST 100 Endeksi, geçen Cuma günkü kapanışa göre yüzde 0.98 yükselirken, Bankacılık Endeksi'ndeki yükseliş yüzde 1.33'ü buldu.

Tatil sonrasi ilk işlem gününe, yüzde 0.20 düşüşle 99 bin 439 puandan başlayan BİST 100 Edeksi, öğle saatlerinden itibaren 100 bin puan sınırını aştı. Kapanışa yakın 100 bin 303 puan ile gün içi rekorunu kıran BIST 100 Endeksi, bankacılık hisselerindeki yüksek artışın desteğiyle yeni rekor düzeyden kapandı.

Dolar da 3.51 lira ile güne başladıktan sonra, 3.53 lirayı test ettikten sonra akşam saatlerinde 3.51 - 3.52 lira aralığına döndü. Euro da sabah saatlerinde 4 lirayı geçtikten sonra kapanışa doğru 3.98  - 3.99 lira aralığına geriledi. (DHA)

 

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