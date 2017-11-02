Borsa İstanbul Endeksi güne yeni rekor düzeyden başladı (3)

(Piyasa yorumu ve gelişmeleriyle güncellendi)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Kasım (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi, Kamu Garanti Fonu\'nun sürdürüleceğine ilişkin açıklamalarla yükselen banka hisselerinin öncülüğünde yeni güne yeni rekorla başladı.

Endeks, yüzde 1.09 artışla 114 bin 258 puan ile rekor düzeye yükselerek başladığı işlemlerde yükselişini sürdürdü ve kısa sürede yüzde 1.15 artışla 114 bin 442 puana kadar tırmandı.

Küresel piyasalarda yükselen dolar aştığı 3.83 liradan biraz gerileyerek yeni güne 3.80 liranın üzerinde, dün 4.45 liranın üzerine yükselen euro da 4.43 lira dolayında başladı. Dolar daha sonra 3.81 - 3.82 lira aralığına, euro da 4.44 - 4.45 lira aralığına yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün gece açıkladığı kararında, piyasaların beklentisi doğrultusunda faiz oranlarında yüzde 1.00 - yüzde 1.25 aralığında sabit tuttu.

Fed, oy birliğiyle alınan faiz oranlarını sabit tutma kararı sonrası yaptığı açıklamada, ekonomik gidişin çalkantılara karşın sağlam bir hızda devam ettiğini, ancak bu çalkantıların orta vadeli ekonomik gidişi etkilemeyeceğini belirtti.

ABD\'nin önde gelen ekonomi yayınlarından Wall Street\'in haberine göre, Başkan Donald Trump\'ın Fed başkanı olarak, para politikasında diğer adaylardan daha az sıkılaştırma yanlısı olarak görülen Fed yönetim kurulu üyesi Jerome Powell\'ı atamayı planlıyor. Trump\'ın Fed başkanı adayını bugün açıklaması bekleniyor.

Borsa İstanbul nereye koşuyor?

İş Yatırım\'ın \"Borsa İstanbul nereye koşuyor?\" başlıklı günlük piyasa bülteninde, \"Dünya borsalarındaki yükseliş devam ediyor. Küresel büyümeyi ve Powell’in Fed başkanlığını arkasına alan MSCI dünya endeksi yeni zirveler yapıyor. Dolar ve gelişmiş ülke faizleri hızlı yükseliş sonrası soluklanıyor\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Türkiye piyasalarında da durum farklı değil. Dünya borsalarındaki yükselişi arkasına alan MSCI Türkiye hafta başından beri yüzde 4.5 dolar bazında getiri sağlayarak gelişmekte olan borsaları yüzde 2.8 yendi.

\"Tarihi zirvelerinde işlem gören büyük şirketlerin artması ve yabancı yatırımcı payındaki artış borsadaki yükselişin teknik olarak güçlü olduğunu gösteriyor.

\"ABD borsaları ve Asya borsaları Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor.

\"110,000 psikolojik seviyesinin yüksek hacimle geçilmesi ve uzun bir aradan sonra bankaların sanayi hisselerini yenmesi borsadaki yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor.

\"Yükselişin önündeki temel risk ABD ile vize krizinin çözülmesinde yaşanabilecek gecikmeler.\"