Borsa İstanbul Endeksi güne yeni rekor düzeyden başladı (2)

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İstanbul, 2 Kasım (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi, Kamu Garanti Fonu\'nun sürdürüleceğine ilişkin açıklamalarla yükselen banka hisselerinin öncülüğünde yeni güne yeni rekorla başladı.

Endeks, yüzde 1.09 artışla 114 bin 258 puan ile rekor düzeye yükselerek başladığı işlemlerde yükselişini sürdürdü ve kısa sürede yüzde 1.15 artışla 114 bin 442 puana kadar tırmandı.

Küresel piyasalarda yükselen dolar aştığı 3.83 liradan biraz gerileyerek yeni güne 3.80 liranın üzerinde, dün 4.45 liranın üzerine yükselen euro da 4.43 lira dolayında başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün gece açıkladığı kararında, piyasaların beklentisi doğrultusunda faiz oranlarında yüzde 1.00 - yüzde 1.25 aralığında sabit tuttu.

Fed, oy birliğiyle alınan faiz oranlarını sabit tutma kararı sonrası yaptığı açıklamada, ekonomik gidişin çalkantılara karşın sağlam bir hızda devam ettiğini, ancak bu çalkantıların orta vadeli ekonomik gidişi etkilemeyeceğini belirtti.

ABD\'nin önde gelen ekonomi yayınlarından Wall Street\'in haberine göre, Başkan Donald Trump\'ın Fed başkanı olarak, para politikasında diğer adaylardan daha az sıkılaştırma yanlısı olarak görülen Fed yönetim kurulu üyesi Jerome Powell\'ı atamayı planlıyor. Trump\'ın Fed başkanı adayını bugün açıklaması bekleniyor.