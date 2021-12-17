Borsa İstanbul'da sert satış: İkinci kez devre kesici çalıştı

Borsa İstanbul'da kapanışa saatler kala yaşanan sert satış dalgası sonrasında endeks bazında devre kesici uygulanmaya başladı. Borsa İstanbul'da 15.20 sularında 2.380 puan seviyesinden başlayan düşüş 1 saatte 220 puanı buldu. Endeks yüzde 3'ün üzerinde artıdan yüzde 5 eksiye döndü. İşlemlerin yeniden başlamasıyla kayıp yüzde 7'ye geldi ve ikinci kez devre kesici uygulandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi'nde kayıplar yüzde 5'e ulaşınca endeks bazında devre kesici uygulandı. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Saat 16:24:28 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur."

Saatı 15.54'te işlemlerin yeniden başlamasıyla endekste düşüş sürerken, kayıp yüzde 7'ye kadar geldi. Bunun üzerine ikinci kez devre kesici uygulandı. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Saat 16:54 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci aşaması tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 17:14'te tek fiyat emir toplama, 17:19'da eşleştirme yapılacak ve 17:24'ten itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 17:14'te tek fiyat emir toplama yapılacak ve 17:24'ten itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 17:24'ten itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir."