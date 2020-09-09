Borsa İstanbul'da kulüplerin hisseleri olumlu beklentilerle coştu, en yüksek işlem hacmi görüldü

Türkiye Bankalar Birliği’yle borç yapılandırma görüşmelerinden olumlu haber beklentileriyle spor kulüplerinin hisselerinde büyük yükselişler görüldü.

Dünya’dan Şebnem Turhan’ın haberine göre, Borsa İstanbul’da sabah seansında en yüksek işlem hacmi spor kulüplerinde yaşandı.

Trabzonspor en yüksek hacimde zirvede yer alırken Fenerbahçe ve Galatasaray hisseleri de ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Beşiktaş ise en yüksek işlem hacmine sahip ilk on hisse arasında bulunuyor. Hisselerde yükseliş yaşandı. Fenerbahçe yüzde 9,78, Trabzonspor yüzde 6,76, Galatasaray yüzde 8,05, Beşiktaş ise yüzde 7,71 yükselişte.

Olumlu beklentiler hisseleri yükseltti

Tüm bu işlem hacmi ve hisse yükselişinin nedeni ise piyasaların Türkiye Bankalar Birliği ile sürdürülen yapılandırma görüşmelerinden olumlu haberler beklemesi olarak değerlendiriliyor. Görüşmelerin cuma gününe kadar tamamlanması bekleniyor. Alınan bilgiye göre anlaşma kapsamında borç yapılandırmaları 5 yıldan 12 yıla çıkacak ve ödemesiz 2-3 yıl olacak.

Fenerbahçe tarihinin en iyi performansında

Bu beklenti Fenerbahçe’ye tarihi en iyi performansını yaşatıyor. Fenerbahçe’nin piyasa değeri 4.8 milyar liraya kadar yükseldi. Ağustos ayı sonundan beri Fenerbahçe hisselerinde sert yükseliş yaşanıyor. Galatasaray ise 2.5 milyar liralık piyasa değeriyle son bir haftadır yaşadığı yükselişle dikkat çekiyor. Trabzonspor 1.6 milyar liralık, Beşiktaş ise 1 milyar liralık piyasa değerine sahip. Tüm spor kulüpleri piyasa değerinde 1 milyar lira sınırını geçmiş durumda.