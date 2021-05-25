Borsa İstanbul'da düşüş yüzde 2'yi aştı; euro tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Borsa İstanbul (BIST100) Endeksi'nde düşüş gün içerisinde yüzde 2'yi aşarken euro/TL yüzde 1'e yakın yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bloomberg'in aktardığına göre BIST100'de düşüşler öğleden sonra yüzde 2'yi aşarken gün içerisinde BIST Gıda Endeksi yüzde 3,1 ile en fazla düşüş kaydeden endeks oldu. BIST Ulaştırma Endeksi yüzde 2,9 düşerken BIST Sınai Endeksi yüzde 2,5 düştü.

BIST 100 endeksi 10 Mayıs'tan bu yana 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalaması arasında hareket ediyordu. Ancak yaşanan son hareketle 50 günlük hareketli ortalamanın altına inmiş oldu.

Dolar/TL yüzde 0,3 yükselişle 8,44 seviyesine ulaşırken, euro/TL yüzde 1'e yakın yükselişle 10,3481 civarında işlem gördü.