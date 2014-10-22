Borsa İstanbul Başkanı: Yetkilerimi alın dedim, aldılar

Borsa İstanbul Başkanı İbrahim Turhan, “Başkana verilen bu geniş yetki kurumsal yönetim açısından uygun değil. Halka arz ve stratejik ortaklıklar için kurumsal yönetim şart. Yetkilerimin kısıtlanmasını bizzat ben istedim” diye konuştu.

Borsa İstanbul (BIST) Başkanı İbrahim Turhan’a Aralık 2012’de yasalaşan Sermaye Piyasası Kanunu ile verilen yetkilerin önemli bir bölümü geri alınıyor. Bankacılık ve sermaye piyasalarında önemli değişiklikler getiren kanun tasarısı önceki gün Meclis'e sunuldu. Eğer tasarı yasalaşırsa borsa başkanına verilen “BIST Yönetim Kurulu Başkanı en yüksek icra amiri sıfatıyla şirketi idareye tek başına temsile yetkilidir” hükmü kaldırılacak.

Hürriyet'ten Sefer Levent'in haberine göre, dün bu önemli yetkileri yitirme aşamasında olan İbrahim Turhan ile hem kendi konumunu hem de BIST’in bundan sonra nasıl yönetileceğini konuştuk.

İbrahim Turhan öncelikle BIST’teki yönetim yapısını değiştirecek yeni düzenlemeyi bizzat kendisinin istediğini söyledi.

Turhan: Kendi yetkilerimin kısıtlanmasını bizzat ben istedim

Turhan, “Yasa değişikliğini biz istedik. Nedeni çok açık. Biliyorsunuz, önümüzdeki dönemde halka arz yapacağız. Stratejik ortaklık gerçekleştireceğiz. Bunun için kurumsal yönetim yapısı gerekiyor. Sermaye Piyasası Kanunu yazılırken SPK, Hazine ve biz BİST olarak hazırlık aşamasında beraberdik. Ben birçok toplantıya katıldım. Biz bu BIST Başkanı’na geniş yetkiler tanıyan düzenlemeyi geçici bir kanun maddesi olarak düşünüyorduk. Çünkü o aşamada İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Vadeli İşlemler Borsası ve Altın Borsası’nı birleşme işlemi için gerekliydi bu düzenleme. O zaman o borsaların başkanlarının yetkisi kadar yetki gerekiyordu. Süratli işlem yapak için bu yetki o zaman şart olarak gözüküyordu. Bizim geçici olarak düşündüğümüz bu düzenleme Meclis’te kalıcı hale geldi” dedi.

Meclis’te kalıcı hale gelen yetkilerinin stratejik ortaklık ve halka arz hedefleriyle uyuşmadığına dikkat çeken İbrahim Turhan, “Başkana verilen bu geniş yetki kurumsal yönetim açısından uygun düşmez. Bu nedenle bu yeni düzenlemeyi, yani kendi yetkilerimin kısıtlanmasını bizzat ben istedim” diye konuştu.

BIST nasıl yönetilecek?

Bundan sonra halka açık bir şirket nasıl yönetilirse BIST’ın da öyle yönetileceğini belirten İbrahim Turhan yönetim kurulunun 10 kişiden oluşacağını söyledi. Bu yönetim kuruluna, 2 kişi Hazine, 1 kişi Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği, 1 kişi Türkiye Sermaye Piyasası Yatırımcı Kuruluşları, 1 kişi ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kontenjanından atanacak. Şirkette bir yönetim kurulu başkanı bir de genel müdür olması planlanıyor. Şu anda yönetim kurulu ve genel müdürlük görevlerini İbrahim Turhan yürütüyor. İbrahim Turhan özelleştirme ve stratejik ortaklıklar olduğunda yani yeni dönem başladığında yönetim kurulunun, genel müdürlük ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerini ayrı isimlere verebileceğini, aynı isimde de bırabileceğini söyledi.