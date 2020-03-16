Koronavirüs piyasaları vurdu; Borsa İstanbul 90 bin puanın altında, dolar 6,40'ı aştı

Piyasalar yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) hasarlarını onarmaya çalışan merkez bankalarının hamlesine son olarak FED'in faiz indirimi ve 700 milyar dolarlık varlık alım paketi eklendi. Bu hamleler tansiyonu düşürmezken; Borsa İstanbul, yüzde 6'yı aşan kayıplarla 90 bin puanın altına geriledi.

Dünya gazetesinin haberine göre; küresel piyasalardaki negatif hava Borsa İstanbul'u da etkiliyor. Yüzde 3,5 ekside başlayan Borsa İstanbul, açılışın ardından dakikalar sonra kayıplar yüzde 6'yı aştı.



Endeks, 90 bin puanın altına gerilerken gün içi en düşük seviye 88 bin 708 puan oldu. Yeni haftanın ilk gününde dolar/TL kuru 6,40'ı aştı. Euro/TL'nin ise 7,19 seviyelerinde.

Petrol fiyatları yeni haftada düşüşünü sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı 32 doların altında. Altının ons fiyatı 1540 doların üzerinde işlem görüyor.

Yurt içinde piyasalar küresel Koronavirüs gelişmelerine ve Türkiye'deki Koronavirüs vakalarına ilişkin haberleri takip edecek.