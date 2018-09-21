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Ekonomi

Borsa İstanbul 9 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanışını yaptı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 98.000 sınırında tamamladı

21 Eylül 2018 21:34

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,94 değer kazanarak 97.988,16 puanla yaklaşık 2,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.867,07 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,54, holding endeksi de yüzde 1,61 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,16 ile kimya petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,53 ile inşaat oldu.

Dünya borsalarındaki değer kazançları ve banka hisselerinde yoğunlaşan alımların gün boyu yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 97.988,16 puanla 9 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanışını yaptı.

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