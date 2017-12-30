Borsa İstanbul 2017'yi rekorla kapattı

Borsa İstanbul, son dakika haberlerine göre yılı yüzde 0,74 artışla 115 bin 333 puanla kapattı ve tüm zamanların rekorunu kırdı. İşlem hacmi 5,6 milyar TL oldu.

Önceki gün, ABD'nin Türkiye ile vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılacağı mesajını vermesinin ardından genele yayılan alımlarla BIST 100 endeksi 114.480,45 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yapmıştı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,98'den, bileşik getirisi de yüzde 13,40'tan gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 3 milyar 42 milyon 771 bin 876,85 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 5 milyar 609 milyon 291 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 4 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 12,26 olarak gerçekleşti.

Analistler, ABD ile Türkiye arasındaki vize sorununun çözüme ulaşmasının Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirterek, bu ilgilinin yılın son işlem gününde de devam etmesinin beklendiğini kaydetti.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, gördüğü en yüksek seviye olan 115.093 puanın direnç, 112.500 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini dile getirdi.