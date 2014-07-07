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Ekonomi

Borsa İstanbul, 17 Aralık'tan sonra 30 bin yatırımcı kaybetti

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun verilerine göre, Borsa İstanbul 17 Aralık operasyonu sonrasında 1 milyon 111 bin kullanıcıdan 1 milyon 82 bine geriledi

07 Temmuz 2014 20:57

Borsa İstanbul, 17 Aralık operasyonu sonrasında artan siyasi tansiyon nedeniyle 30 bine yakın yatırımcısını kaybetti.

wsj.com.tr'den Kerim Karakaya'nın haberine göre, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre operasyondan bir ay önce 1 milyon 102 bin yerli hesabının (gerçek ve tüzel kişi) bulunduğu Borsa İstanbul’da bu rakam Haziran sonunda 1 milyon 72 bin kişi seviyesine indi.

Gerçek kişi yatırımcı sayısındaki düşüş 20 bini aştı. Buna karşın aynı dönemde yabancı yatırımcı sayısında artış görüldü. Kasım 9.568 olan yabancı yatırımcı sayısı Haziran sonunda 9.599’e çıktı.

Borsa İstanbul’da toplam hesap sayısı ise 1 milyon 111 binden 1 milyon 82 bine geriledi.

BIST 100 endeksi 17 Aralık sonrasında yüzde 20’ye yakın değer kaybederek 60.753 seviyesine kadar inmişti. Bu tarihten itibaren toparlanma gösteren endeks bugün 77 binin üzerinde işlem görüyor.

 

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