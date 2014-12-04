Borsa İstanbul 1.5 yılın zirvesinde

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, dünkü kapanışa göre 1.318,96 puan yükselerek 86.234,10 puan ile günü, 30 Mayıs 2013 tarihinden bu yana en yüksek kapanış seviyesinden tamamladı.

Borsa İstanbul'da pay piyasaları ortalama yüzde 1,55 değer kazandı, toplam işlem hacmi 4,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,33, holding endeksi yüzde 0,27 yükseldi. Yatırımcısına en fazla kazandıran sektör endeksi ise yüzde 4,61 ile "ulaştırma" oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, en düşük 84.946,57 puanı gördükten sonra gün boyu özellikle banka pay piyasalarında görülen güçlü alışlarla yükseliş isteğini devam ettirdi. En yüksek 86.369,25 puanı gören BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 86.400 puanı aşamasa da 86.000 puanın üzerinde kalarak 18 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, yarın ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, BIST 100 endeksinin 86.400 ve 87.000 seviyelerinin direnç, 85.500 ve 84.500 seviyelerinin ise destek olarak takip edileceğini vurguluyor.