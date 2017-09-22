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Ekonomi

Borsa İstanbul, 11 ayın en büyük haftalık kaybını yaşadı

Türk Lirası'ndaki zayıflama ve IKBY referandumu etkili oldu

22 Eylül 2017 18:25

Zayıflayan lira ve artan siyasi riskler, BIST 100 Endeksi'ni aşağı çekiyor. Türkiye hisse senetleri göstergesi BIST 100  Endeksi, bu hafta yüzde 3.3 düştü ve yaklaşık 11 ayın en büyük haftalık kaybına yöneldi. 

Bloomberg'de yer alan habere göre; Türk Lirası'ndaki zayıflama ve Irak'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandumu öncesinde artan siyasi risklerle hisseler, kayıplarını üçüncü haftaya genişletti. Hisse senedi endeksi, 100 günlük ortalamasının üzerinde kalmaya devam etse de hafta boyunca 50 günlük ortalamasının aşağısından işlem gördü. 

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