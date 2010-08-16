-BORSA İLK YARIYI ARTIŞLA TAMAMLADI İSTANBUL (A.A) - 16.08.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, önceki ikinci seans kapanışına göre 5,06 puan artarak günün ilk yarısını 58.484,92 puandan tamamladı. Birinci seansta, hisse senetleri ortalama 0,01 değer kazandı. Önceki ikinci seansta 58.479,86 puandan kapanan İMKB Ulusal 100 Endeksi ilk seansa 131,54 puan aratarak 58.611,40 puandan başladı. İlk yarıyı 72,82 puan azalarak 58.407,04 puandan geçen endeks, en düşük olarak 58.122,18 puana kadar gerilerken, en yüksek olarak 58.737,97 puanı gördü. Seans sonunda mali endeks 199,30 puan artarak 90.473,48 puana yükselirken, sanayi endeksi 72,98 puan azalarak 43.551,18 puana, hizmetler endeksi 158,79 puan azalarak 36.912,42 puana düştü. Böylece, önceki kapanışa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 0,22 oranında değer kazanırken, sanayi grubu hisseleri ortalama yüzde 0,17 oranında, hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 0,43 oranında değer kazandı. Birinci seansta işlem gören toplam 325 hisse senedinden 78'i değer kazandı, 160'ı değer kaybetti, 87 hissenin fiyatında ise değişiklik olmadı. Birinci seansta 537 milyon 653 bin 938 liralık işlem hacmi oluştu. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, PETKİM, Vakıflar Bankası, İş Bankası (C) ve Ereğli Demir Çelik oldu.