Borsa ilk yarıda geriledi, hisseler 0.45 değer yitirdi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, birinci seansın ilk yarısında gerçekleşen satışlarla geriledi. Petrol fiyatları ile yurtdışını izleyen piyasa, olumsuza dönen dış piyasaların da etkisiyle dünden itibaren satış baskısı altında kaldı.



Endeks, seansın 1 saat 15 dakikalık bölümünü, önceki ikinci seans kapanışına göre 188,22 puan düşerek 41.887,63 puandan geçti. Hisse senetleri bu seviyede ortalama yüzde 0,45 değer yitirdi. İlk bölümde işlem hacmi ise 245,6 milyon YTL olarak gerçekleşti.



İMKB Bileşik Endeksi ise birinci seansta, dünkü ikinci seans kapanışına göre 58,33 puan düşerek 42.017,52 puan seviyesinde açıldı. Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 0,14 oranında değer yitirdi.

