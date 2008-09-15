Borsa ilk seansta 4.7 değer kaybetti

Dünya borsaları tepetaklak

Lehman, piyasaları kötü sarstı

ABD'de finans piyasasına yönelik yeniden baş gösteren endişeler, endeksleri alt üst etti; İMKB ilk seansta yüzde 4.7 değer kaybetti. Dolar yeniden 1.27 YTL'ye geldi.Haftayı Lehman'ın kurtarılacağı beklentileriyle kapatan piyasalar pazartesiye kötü haberlerle başladı.ABD'li yatırım bankası Lehman Brothers'ın iflas bayrağını çekmesi, Bank of America'nın Merril Lynch'e hisse başına 29 dolar vererek 50 milyar dolara satın almayı kabul etmesi ve ABD'li sigorta devi AIG'in de Fed'den 40 milyar dolarlık acil borçlanma talep etmesi bir anda tansiyonu yükseltti.Finans sektörünün geleceğine yönelik endişelerin artması, dünya endekslerinde satış baskısı yarattı.ABD vadeli işlemlerde kayıplar yüzde 3'e ulaşırken, Avrupa'da yüzde 3'ü aştı.Sert düşüş içerde de hissedildi ve Bileşik Endeks 35240 puana kadar indi. Ulusal-100 Endeks, günün ilk seansını 1.742 puan (%4.70) düşüşle 35291 puandan bitirdi. İlk yarıda 496.2 milyon YTL'lik işlem hacmi kaydedildi.Piyasalarda finans sektörüne yönelik yeni gelişmeler takip edilirken, gözler bir yanda da yarınki Fed toplantısına çevrildi. İMKB-100'de 35100 ve 35300 destekler olarak izleniyor.